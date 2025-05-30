МВД: мошенники похищают у детей деньги под предлогом недопуска к ЕГЭ

Затем ребенок начинает получать от злоумышленников сообщения о том, что он совершил преступление, предоставив доступ к своим счетам. Мошенники угрожают, что уголовную ответственность будет нести вся семья ребенка. С помощью такой манипуляции детей пытаются вынудить передать доступ еще и к банковским картам родителей.