МВД: мошенники похищают у детей деньги под предлогом недопуска к ЕГЭ

«Ребенок теряет способность критически оценивать происходящее», — отмечает господин Елясов (цитата по ТАСС). Жертве предлагают перейти по фишинговой ссылке, после чего он теряет деньги. Мошенники также могут потребовать включить режим демонстрации экрана на смартфоне, чтобы получить доступ к аккаунтам ребенка.
Затем ребенок начинает получать от злоумышленников сообщения о том, что он совершил преступление, предоставив доступ к своим счетам. Мошенники угрожают, что уголовную ответственность будет нести вся семья ребенка. С помощью такой манипуляции детей пытаются вынудить передать доступ еще и к банковским картам родителей.
Ребенка просят сфотографировать карту с двух сторон или передать наличные деньги курьеру. В МВД отмечают, что было зафиксировано значительное количество таких преступлений.
29 мая в ведомстве сообщали, что злоумышленники создали фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс МВД России, для кражи персональных данных граждан.