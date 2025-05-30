Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МВД: мошенники похищают у детей деньги под предлогом недопуска к ЕГЭ

Злоумышленники стали связываться с детьми через поддельные аккаунты под видом сотрудников образовательных организаций. Жертвам сообщают, что их не допустят к ЕГЭ или ОГЭ, если они не зарегистрируются на какой-либо платформе. Об этом предупреждает старший оперуполномоченный УБК МВД России Илья Елясов.

Источник: Freepik

«Ребенок теряет способность критически оценивать происходящее», — отмечает господин Елясов (цитата по ТАСС). Жертве предлагают перейти по фишинговой ссылке, после чего он теряет деньги. Мошенники также могут потребовать включить режим демонстрации экрана на смартфоне, чтобы получить доступ к аккаунтам ребенка.

Затем ребенок начинает получать от злоумышленников сообщения о том, что он совершил преступление, предоставив доступ к своим счетам. Мошенники угрожают, что уголовную ответственность будет нести вся семья ребенка. С помощью такой манипуляции детей пытаются вынудить передать доступ еще и к банковским картам родителей.

Ребенка просят сфотографировать карту с двух сторон или передать наличные деньги курьеру. В МВД отмечают, что было зафиксировано значительное количество таких преступлений.

29 мая в ведомстве сообщали, что злоумышленники создали фишинговый сайт, имитирующий официальный ресурс МВД России, для кражи персональных данных граждан.