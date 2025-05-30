Собчак потребовался почти год, чтобы разобраться с долгами ГАИ

Ксения Собчак выплатили все долги по ГАИ, которые длятся еще с 2024 года.
Журналистка Ксения Собчак полностью рассчиталась с долгами по штрафам ГИБДД, из-за которых ей ранее был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Причем штраф был за нарушение, выявленное осенью 2024 года. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные документы.
«Собчак погасила долг по штрафу ГИБДД, за неуплату которого суд назначил ей административный штраф в 10 тысяч рублей», — передает РИА Новости, ссылаясь на судебные документы. Причем ранее «Интерфакс» сообщал, что штраф журналистке назначили за неправильную парковку еще осенью 2024 года.
Ранее, в апреле 2025 года, суд оштрафовал Собчак на 10 тысяч рублей за несвоевременную оплату штрафа ГИБДД. Как отмечается в судебных материалах, речь шла о задолженности в 750 рублей, которую журналистка не оплатила в установленный законом срок. Согласно актуальным данным ФССП РФ на 28 мая, у Ксении Собчак отсутствуют какие-либо долги по штрафам.