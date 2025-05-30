Собчак потребовался почти год, чтобы разобраться с долгами ГАИ

Журналистка Ксения Собчак полностью рассчиталась с долгами по штрафам ГИБДД, из-за которых ей ранее был назначен административный штраф в размере 10 тысяч рублей. Причем штраф был за нарушение, выявленное осенью 2024 года. Об этом сообщают журналисты со ссылкой на судебные документы.