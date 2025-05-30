Бастрыкин заинтересовался екатеринбуржцем, который избил подростка

В СМИ появилась информация, что житель Екатеринбурга набросился на 11-летнего мальчика у автовокзала. Случай произошел в подъезде жилого дома вечером 28 мая. По данным Tagilcity.ru, мальчик стоял со своими друзьями, и екатеринбуржец стал его избивать. Предположительно, мужчина был нетрезв. Нападавшего задержали и отвезли в отделение.