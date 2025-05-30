Бастрыкин заинтересовался екатеринбуржцем, который избил подростка

В СМИ появилась информация, что житель Екатеринбурга набросился на 11-летнего мальчика у автовокзала. Случай произошел в подъезде жилого дома вечером 28 мая. По данным Tagilcity.ru, мальчик стоял со своими друзьями, и екатеринбуржец стал его избивать. Предположительно, мужчина был нетрезв. Нападавшего задержали и отвезли в отделение.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ “Хулиганство”. Председатель СК поручил руководителю СУ по Свердловской области Францишко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.