Более 200 казахстанцев стали жертвами финпирамиды HRT

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в семи регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы», — сказано в сообщении.