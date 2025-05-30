Более 200 казахстанцев стали жертвами финпирамиды HRT

«Более 200 граждан вложили свои средства в размере от $50 до $35 тыс., рассчитывая получать ежемесячные бонусы до $1,2 тыс. Общая сумма незаконно полученного дохода превысила Т28 млн», — говорится в сообщении.
Сообщается, что организаторы предлагали гражданам вложиться в якобы легальный инвестиционный проект, суть заключалась в приобретении электросамокатов и последующем получении дохода от их аренды на территории европейских стран.
По данным, для регистрации участников предлагалось перевести криптовалюту с электронных бирж на специальный счет HRT.
Отмечается, что основным условием являлось привлечение как минимум двух новых вкладчиков.
Указывается, что подозреваемые на деньги вкладчиков приобрели две автомашины BMW530I Xdrive и Changan Alsvin, на которые с санкции суда наложен арест.
«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Кроме того, в настоящее время проводятся досудебные расследования по факту создания структурных подразделений финансовой пирамиды HRT в семи регионах страны: Актюбинской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской областях, а также в городах Астана и Алматы», — сказано в сообщении.