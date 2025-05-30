В Ростовской области за сутки произошло 12 техногенных пожаров

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на различные чрезвычайные ситуации. На вызовы выезжали 196 специалистов и 49 единиц спецтехники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Всего было ликвидировано 12 техногенных пожаров, пять ландшафтных возгораний. Также спасатели выезжали на четыре дорожно-транспортных происшествия. Все происшествия были оперативно локализованы. Никто из граждан не пострадал благодаря слаженной работе наших сотрудников.
Отметим, что жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности в Ростовской области.
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