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В Ростовской области за сутки произошло 12 техногенных пожаров

На Дону спасатели за прошедшие сутки потушили 12 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Ростовской области оперативно реагировали на различные чрезвычайные ситуации. На вызовы выезжали 196 специалистов и 49 единиц спецтехники. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

Всего было ликвидировано 12 техногенных пожаров, пять ландшафтных возгораний. Также спасатели выезжали на четыре дорожно-транспортных происшествия. Все происшествия были оперативно локализованы. Никто из граждан не пострадал благодаря слаженной работе наших сотрудников.

Отметим, что жителей Ростовской области предупредили о высокой пожароопасности в Ростовской области.

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