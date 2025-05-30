В Ростовской области за сутки произошло 12 техногенных пожаров

Всего было ликвидировано 12 техногенных пожаров, пять ландшафтных возгораний. Также спасатели выезжали на четыре дорожно-транспортных происшествия. Все происшествия были оперативно локализованы. Никто из граждан не пострадал благодаря слаженной работе наших сотрудников.