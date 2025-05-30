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11-месячный ребенок пострадал на площадке во Владивостоке

Малыш получил травму, когда обрушилась качели.

Источник: Прокуратура Приморского края

11-месячный мальчик качался на качелях вместе с бабушкой на новой детской площадке на Харьковской во Владивостоке. Цепи оборвались, и ребенок с пенсионеркой пострадали, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».

По словам очевидцев, в момент происшествия на конструкции находились также еще один взрослый человек и второй ребенок. Когда качели упали, бабушка травмировала ногу, а малыш ударился о цепь. По факту происшествия проводится проверка.

На место выехали прокуроры, подрядчики, а также сотрудники городской администрации.

«В частности, проверяется, были ли соблюдены все технические требования и нормы безопасности при монтаже конструкции, а также проводились ли необходимые проверки и техническое обслуживание», — отметили в пресс-службе ведомства.