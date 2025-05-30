Трамп объявил о последнем дне работы Илона Маска

Илон Маск уходит из Белого дома.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 31 мая станет последним днем работы бизнесмена Илона Маска в его нынешнем статусе специального госслужащего при Белом доме. По словам главы государства, в этот день в 1:30 по восточному времени состоится совместная пресс-конференция с предпринимателем в Овальном кабинете.
«Завтра в 1:30 по восточному времени у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая на протяжении всего пути. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.
Ранее американский бизнесмен и руководитель Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск объявил о завершении своего срока на посту специального государственного служащего. После ухода из администрации президента Дональда Трампа Маск намерен сосредоточиться на собственных проектах и предпринимательской деятельности.
Сообщается, что миллиардер испытывал неудовлетворенность из-за сложностей, связанных с достижением поставленных целей в правительственных структурах, а также из-за критики, направленной в адрес компании Tesla, пишет RT. Вместе с тем, как отмечает The Washington Post, Маск не исключает возможности возвращения к политической деятельности в будущем.