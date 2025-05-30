Трамп объявил о последнем дне работы Илона Маска

«Завтра в 1:30 по восточному времени у меня состоится пресс-конференция с Илоном Маском в Овальном кабинете. Это будет его последний день, но не совсем, потому что он всегда будет с нами, помогая на протяжении всего пути. Илон потрясающий! Увидимся завтра в Белом доме», — написал американский лидер на своей странице в соцсети Truth Social.