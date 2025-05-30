В Новосибирской области арестовали организаторов канала незаконной миграции

По оперативным данным, с 2023 года подельницы легализовали в регионе более 400 иностранцев. Подозреваемые 1979 и 1990 годов рождения стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Женщин уже отправили под стражу. Сейчас устанавливаются личности других возможных участников преступной схемы.