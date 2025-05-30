В Новосибирской области арестовали организаторов канала незаконной миграции

Участницы организовавшей незаконный трафик мигрантов этнической группы задержаны сотрудниками спецслужб в Новосибирской области.
По информации управления ФСБ региона, незаконный бизнес организовали две гражданки России — уроженки одной из бывших союзных республик. За мзду женщины делали прибывавшим мигрантам фиктивные трудовые договоры и поддельные миграционные документы. Кроме того, злоумышленницы обеспечивали гостей России незаконной пропиской в областном центре и области.
По оперативным данным, с 2023 года подельницы легализовали в регионе более 400 иностранцев. Подозреваемые 1979 и 1990 годов рождения стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по статье об организации незаконной миграции, совершенной группой лиц по предварительному сговору. Женщин уже отправили под стражу. Сейчас устанавливаются личности других возможных участников преступной схемы.