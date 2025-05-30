Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гладков: в результате атаки дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина.

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина. Им оказался водитель транспортного средства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил глава области, дрон ВСУ ударил по машине близ села Зозули в Борисовском районе.

У мужчины была диагностирована минно-взрывная травма. Также он получил слепые осколочные ранения спины и ноги.

С ранами мужчину доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Гладков добавил, что автомобиль пострадавшего тоже получил повреждения.

Читайте также: Подразделения ПВО в ночь на 30 мая ликвидировали 27 дронов боевиков ВСУ.