Гладков: в результате атаки дрона ВСУ пострадал житель Белгородской области

В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ по автомобилю пострадал мужчина. Им оказался водитель транспортного средства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как уточнил глава области, дрон ВСУ ударил по машине близ села Зозули в Борисовском районе.
У мужчины была диагностирована минно-взрывная травма. Также он получил слепые осколочные ранения спины и ноги.
С ранами мужчину доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода.
Гладков добавил, что автомобиль пострадавшего тоже получил повреждения.
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