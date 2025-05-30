Зверя искать не будут: подробности нападения медведя на человека в Приморье.

Как сообщили «Новости Владивостока» на VL.ru, двое жителей Кавалеровского округа занимались сбором кедровых шишек, когда на одного из них набросилась медведица. Предполагается, что хищница защищала потомство: пострадавший и его напарник слышали звуки, похожие на голоса медвежат. На крики мужчины прибежал его компаньон и ещё трое оказавшихся неподалёку людей. Увидев большое количество людей, медведица скрылась.