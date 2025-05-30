Зверя искать не будут: подробности нападения медведя на человека в Приморье.

Стали известны подробности нападения медведя на 32-летнего мужчину, которое произошло в Чугуевском округе Приморья в среду, 28 мая. Инцидент случился в лесном массиве примерно в 20 километрах от села Ленино.
Как сообщили «Новости Владивостока» на VL.ru, двое жителей Кавалеровского округа занимались сбором кедровых шишек, когда на одного из них набросилась медведица. Предполагается, что хищница защищала потомство: пострадавший и его напарник слышали звуки, похожие на голоса медвежат. На крики мужчины прибежал его компаньон и ещё трое оказавшихся неподалёку людей. Увидев большое количество людей, медведица скрылась.
Потерпевшего с многочисленными рваными ранами лица, головы, шеи, бёдер и ног доставили в медпункт села Ленино, а затем в Центральную районную больницу Чугуевки. Главный врач Чугуевской ЦРБ Светлана Шилова сообщила, что состояние пациента после первичной обработки ран под наркозом было стабилизировано и оценено как средней тяжести.
Утром 29 мая пострадавшего транспортировали в отделение челюстно-лицевой хирургии краевой клинической больницы № 2 Владивостока. Мужчина сохранил способность самостоятельно передвигаться, но нуждается в длительной реабилитации.
Как ранее писали «АиФ-Приморье», прибывшие на место сотрудники госохотнадзора и полиции не обнаружили медведицу. Решено не разыскивать зверя и не предпринимать в отношении него никаких мер. Представители регионального министерства природных ресурсов пояснили, что основания для отлова животного отсутствуют, поскольку:
— встреча произошла в отдалённой местности и опасности для населённых пунктов нет;
— медведица проявила агрессию, поскольку имеет медвежат текущего года рождения.
По предварительным данным, пострадавший занимался сбором шишки вне разрешённых законом сроков, что может повлечь административное разбирательство.