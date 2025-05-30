На пожаре в Каменске-Уральском спасли 19 человек

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня ночью поступил сигнал о пожаре по улице Строителей в Каменске-Уральском. На площади 30 «квадратов» горела квартира на первом этаже 3-этажного дома коридорного типа.
По данным МЧС, самостоятельно эвакуировались 10 человек. Огнеборцы с помощью спасательных устройств вывели 19 человек. В результате пожара погиб 1 человек.
В кратчайшие сроки специалисты ликвидировали открытое горение. Причину случившегося теперь предстоит установить пожарным дознавателям.