На пожаре в Каменске-Уральском спасли 19 человек

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня ночью поступил сигнал о пожаре по улице Строителей в Каменске-Уральском. На площади 30 «квадратов» горела квартира на первом этаже 3-этажного дома коридорного типа.