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На пожаре в Каменске-Уральском спасли 19 человек

На Среднем Урале пожарные спасли 19 человек при тушении возгорания в жилом доме.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня ночью поступил сигнал о пожаре по улице Строителей в Каменске-Уральском. На площади 30 «квадратов» горела квартира на первом этаже 3-этажного дома коридорного типа.

По данным МЧС, самостоятельно эвакуировались 10 человек. Огнеборцы с помощью спасательных устройств вывели 19 человек. В результате пожара погиб 1 человек.

В кратчайшие сроки специалисты ликвидировали открытое горение. Причину случившегося теперь предстоит установить пожарным дознавателям.