Мальчик застрял на детской площадке в Новосибирске.

Сегодня, 30-го мая, члены экипажа спасателей «Вега 1» пришли на помощь ребёнку, который застрял на детской площадке. Мальчик не мог самостоятельно вытащить колено из промежутка между каркасом игровой конструкции и пластиной из дерева.