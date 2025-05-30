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Мальчик застрял на детской площадке в Новосибирске.
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Спасатели оперативно вызволили ребёнка.
Коллаж: НДН.инфо Фото: Скриншот видео из Telegram-канала «Спасатели МАСС».
Сегодня, 30-го мая, члены экипажа спасателей «Вега 1» пришли на помощь ребёнку, который застрял на детской площадке. Мальчик не мог самостоятельно вытащить колено из промежутка между каркасом игровой конструкции и пластиной из дерева.
Экипажу «Вега 1» потребовалось открутить некоторые винты сооружения, чтобы сдвинуть дощечку и безопасно извлечь застрявшую ногу малыша. После успешного вытаскивания колена, как сообщили в пресс-службе спасателей МАСС, мальчику не понадобилась помощь медиков, он был в полном порядке.
Бабушка застрявшего ребёнка поделилась с членами экипажа новостью — сегодня у её внука будут важные соревнования.
Ранее мы писали об утонувшем в реке ребёнке. Он играл в месте с друзьями, но случайно упал в воду.
Александра Моисеева