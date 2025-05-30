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Мальчик застрял на детской площадке в Новосибирске

Спасатели оперативно вызволили ребёнка.

Источник: Соцсети

$ 78.497.

€ 88.9481.

Мальчик застрял на детской площадке в Новосибирске.

Время чтения: 1 минута.

Спасатели оперативно вызволили ребёнка.

Коллаж: НДН.инфо Фото: Скриншот видео из Telegram-канала «Спасатели МАСС».

Сегодня, 30-го мая, члены экипажа спасателей «Вега 1» пришли на помощь ребёнку, который застрял на детской площадке. Мальчик не мог самостоятельно вытащить колено из промежутка между каркасом игровой конструкции и пластиной из дерева.

Экипажу «Вега 1» потребовалось открутить некоторые винты сооружения, чтобы сдвинуть дощечку и безопасно извлечь застрявшую ногу малыша. После успешного вытаскивания колена, как сообщили в пресс-службе спасателей МАСС, мальчику не понадобилась помощь медиков, он был в полном порядке.

Бабушка застрявшего ребёнка поделилась с членами экипажа новостью — сегодня у её внука будут важные соревнования.

Ранее мы писали об утонувшем в реке ребёнке. Он играл в месте с друзьями, но случайно упал в воду.

Александра Моисеева