Минздрав Красноярского края провел проверку из-за нехватки лекарств

Минздрав Красноярского края подытожил результаты служебной проверки, проведенной в связи с дефицитом лекарственных препаратов в регионе.
Проблема достигла критической точки в марте текущего года, когда жители не смогли получить лекарства по 30 тысячам рецептов.
В ходе расследования были выявлены должностные лица, ответственные за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. В частности, это касается заместителя министра по финансово-экономическим вопросам и начальника отдела госзакупок.
Аудиторы отметили, что все необходимые документы для закупок лекарств были подготовлены и направлены вовремя, однако они задержались в отделе госзакупок на полтора месяца. Кроме того, не были предприняты необходимые меры для работы в системе «Электронный бюджет», что привело к отсутствию выделенных субсидий на закупку медикаментов.
На данный момент ответственные лица находятся на больничном, что затрудняет возможность привлечения их к дисциплинарной ответственности, сообщили в министерстве.
Ранее рассказывали, что в Минздраве Красноярского края проходят обыски.