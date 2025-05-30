Минздрав Красноярского края провел проверку из-за нехватки лекарств

Аудиторы отметили, что все необходимые документы для закупок лекарств были подготовлены и направлены вовремя, однако они задержались в отделе госзакупок на полтора месяца. Кроме того, не были предприняты необходимые меры для работы в системе «Электронный бюджет», что привело к отсутствию выделенных субсидий на закупку медикаментов.