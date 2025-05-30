В Башкирии 31 мая запретят продавать алкоголь

В преддверии традиционных сабантуев министерство торговли и услуг Башкирии напомнило о введении временного запрета на розничную продажу алкогольной продукции в районах проведения торжеств.
Как уточнили в ведомстве, установленные ограничения не касаются кафе и ресторанов, которым разрешено предлагать спиртные напитки.
Напомним, первые праздники плуга в Башкирии запланированы на 31 мая в десяти районах, включая Аургазинский, Бижбулякский, Зилаирский, Бурзянский, Кармаскалинский, Кугарчинский, Стерлитамакский, Калтасинский, Янаульский и Чишминский районы.
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