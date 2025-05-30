Власти Японии открестились от встречи Путина с вдовой Абэ в Москве

Система предупреждений о безопасности за рубежом в Японии включает четыре уровня. Сейчас по отношению к основной территории России действует третий уровень — рекомендация отказаться от поездок. Более строгий, четвертый уровень опасности установлен для Крыма, новых российских регионов, приграничных с Украиной территорий, а также самой Украины и прилегающих районов Белоруссии. В этих случаях японским гражданам советуют срочно покинуть опасные зоны.