Власти Японии открестились от встречи Путина с вдовой Абэ в Москве

Правительство Японии отказалось комментировать встречу вдовы Абэ с Путиным.
Правительство Японии не участвовало в организации визита вдовы бывшего премьер-министра Синдзо Абэ Акиэ Абэ в Россию и не комментирует ее встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси.
«Мы в курсе, что администрация президента России сообщила, что 29 мая Акиэ Абэ, супруга бывшего премьер-министра Абэ, встретилась в Москве с президентом России Владимиром Путиным», — заявил Хаяси. Он добавил, что правительство не проводило консультаций с Акиэ Абэ по этому вопросу и воздерживается от комментариев по теме. Слова Хаяси передает ТАСС.
Отвечая на вопрос о том, что поездка Акиэ Абэ состоялась вопреки рекомендациям МИД Японии воздерживаться от визитов в Россию, Хаяси подтвердил позицию правительства. По его словам, для всей территории РФ действует предупреждение третьего уровня, в соответствии с которым японским гражданам рекомендуется избегать поездок в страну независимо от их целей. Генсек пояснил, что власти продолжают призывать граждан Японии воздержаться от любых поездок в Россию.
Система предупреждений о безопасности за рубежом в Японии включает четыре уровня. Сейчас по отношению к основной территории России действует третий уровень — рекомендация отказаться от поездок. Более строгий, четвертый уровень опасности установлен для Крыма, новых российских регионов, приграничных с Украиной территорий, а также самой Украины и прилегающих районов Белоруссии. В этих случаях японским гражданам советуют срочно покинуть опасные зоны.
Ранее в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с Акиэ Абэ, вдовой бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, погибшего в результате покушения. Глава государства выразил глубокую благодарность за вклад Синдзо Абэ в развитие сотрудничества между Россией и Японией, особо отметив его значительные личные заслуги в укреплении двусторонних отношений. По завершении переговоров в Кремле Путин предоставил Акиэ Абэ свой официальный лимузин «Аурус» для поездки в Большой театр.