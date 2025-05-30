В Батайске насмерть сбили пешехода на улице Энгельса

В Батайске вечером 29 мая произошло смертельное ДТП с участием автомобиля и пешехода. Трагедия случилась около 21:00 на улице Энгельса у дома 96. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области.
По предварительной информации ведомства, 39-летний водитель Kia Sportage совершил наезд на пешехода. Позже выяснилось, что пострадавший переходил дорогу в неположенном месте, в зоне видимости находился пешеходный переход. Водитель не успел вовремя затормозить и сбил человека. Пешеход скончался на месте от полученных травм.
Сотрудники полиции тщательно устанавливают все обстоятельства случившегося.
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