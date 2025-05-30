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Самолет «Москва-Владивосток» вынужденно совершил посадку в Хабаровске

В Хабаровске экстренно сел самолет, летящий из Москвы во Владивосток.

Источник: Freepik

В Хабаровск экстренно сел самолет, летящий из Москвы во Владивосток.

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться во Владивостоке из-за сильного тумана и был вынужден совершить посадку на запасной аэродром в Хабаровске. По этой же причине пассажиры рейса Владивосток — Москва не смогли покинуть Приморский край.

В данный момент, погода нормализовалась и самолет «Москва — Владивосток» смог вернуться в аэропорт своего региона.

Приморская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

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