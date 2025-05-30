Самолет «Москва-Владивосток» вынужденно совершил посадку в Хабаровске

Как сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура, самолет «Аэрофлота» не смог приземлиться во Владивостоке из-за сильного тумана и был вынужден совершить посадку на запасной аэродром в Хабаровске. По этой же причине пассажиры рейса Владивосток — Москва не смогли покинуть Приморский край.