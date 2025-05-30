Латч выразил несогласие с политикой администрации Дональда Трампа и заявил о желании получить гражданство дружественной США страны в обмен на секретные сведения. В марте 2025 года Федеральное бюро расследований получило информацию о попытке Латча установить контакт с представителями иностранного правительства. В рамках оперативных мероприятий агент ФБР начал электронную переписку с подозреваемым, представляясь сотрудником интересующей Латча страны. В ходе общения Латч загрузил секретные документы на флешку и оставил ее в парке в Вирджинии, после чего подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству.