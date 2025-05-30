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Сотрудник Пентагона арестован за шпионаж в обмен на гражданство

Сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) арестовали в шпионаже в обмен на гражданство. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

Латч выразил несогласие с политикой администрации Дональда Трампа.

Сотрудника Разведывательного управления Министерства обороны (РУМО) арестовали в шпионаже в обмен на гражданство. Об этом сообщает Министерство юстиции США.

«ИТ-специалист, работавший в Агентстве военной разведки, был арестован сегодня за попытку передать информацию о национальной обороне офицеру или агенту иностранного правительства», — говорится на сайте Минюста. Обвиняемый — 28-летний Натан Вилас Латч, который с 2019 года работал в подразделении по борьбе с внутренними угрозами.

Латч выразил несогласие с политикой администрации Дональда Трампа и заявил о желании получить гражданство дружественной США страны в обмен на секретные сведения. В марте 2025 года Федеральное бюро расследований получило информацию о попытке Латча установить контакт с представителями иностранного правительства. В рамках оперативных мероприятий агент ФБР начал электронную переписку с подозреваемым, представляясь сотрудником интересующей Латча страны. В ходе общения Латч загрузил секретные документы на флешку и оставил ее в парке в Вирджинии, после чего подтвердил готовность к дальнейшему сотрудничеству.

После передачи флешки Латч был задержан. В расследовании участвуют ФБР, Управление криминальных расследований ВВС США и Разведывательное управление Министерства обороны. Власти не раскрывают, о какой именно стране идет речь, однако подчеркивают, что она считается дружественной для США.