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Россиянин побоялся отдавать сына в детский дом и убил его

В пресс-службе СУ СКР сообщили, что в Санкт-Петербурге отец расправился с семилетним сыном.

В пресс-службе СУ СКР сообщили, что в Санкт-Петербурге отец расправился с семилетним сыном. Как уточнили в ведомстве, инцидент произошел 29 мая в квартире дома, расположенного на Петергофском шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело ребенка. Его отец без признаков жизни находился около этого дома. По версии следствия, после совершения преступления россиянин покончил с собой.

«По предварительным данным, отец удушил своего сына подушкой, чтобы тот не попал в детский дом после того, как его отец скончается. Мужчина был уверен, что его сын никому будет не нужен», — добавил телеканал РЕН ТВ.

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