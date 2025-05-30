В Уфе пожилой водитель сбил на «зебре» подростка.

Пожилой водитель сбил на «зебре» в Уфе подростка. Как сообщили в пресс-службе ГАИ Уфы, накануне днем 87-летний водитель за рулем «Киа Венга», следуя по ул. Октябрьской революции в сторону ул. Воровского, допустил наезд на 14-летнего школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В ДТП несовершеннолетний получил различные травмы. Медики оказали ему всю необходимую помощь и отпустили под присмотром родных домой.
Сейчас в причинах и обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники ГАИ.
Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии стартовала профилактическая кампания «Не рули, малай!». Кроме того, начальник ГАИ Башкирии высказался, почему родители покупают мотоциклы детям. Также было отмечено, что в Башкирии родители отвечают «рублем» за правонарушения детей-водителей.