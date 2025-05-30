В Уфе пожилой водитель сбил на «зебре» подростка.

Ранее «Башинформ» сообщал о том, что в Башкирии стартовала профилактическая кампания «Не рули, малай!». Кроме того, начальник ГАИ Башкирии высказался, почему родители покупают мотоциклы детям. Также было отмечено, что в Башкирии родители отвечают «рублем» за правонарушения детей-водителей.