В Казачинско-Ленском и Киренском районах подтоплены 47 приусадебных участков

В Казачинско-Ленском и Киренском районах 47 приусадебных участков подтоплены. Дома не пострадали, но для безопасности жителей, подготовили два пункта временного размещения вместимостью 220 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.
— Сейчас уровень воды в реке Киренге в рабочем поселке Улькан составляет 428 сантиметров, в деревне Ключи 508 сантиметров, в Шорохово 542, в селе Казачинское 263 и в Караме 192 сантиметра, — уточнили в ведомстве.
Уровень воды поднялся из-за интенсивного таяния снега в горной местности Байкальского хребта. Контроль за обстановкой на реке в районах продолжается. Сейчас привлекли 21 специалиста и девять единиц техники. Мониторят ситуацию и с помощью беспилотных авиационных систем.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутской области продукты подорожали на 0,6%.