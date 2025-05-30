В Казачинско-Ленском и Киренском районах подтоплены 47 приусадебных участков

В Казачинско-Ленском и Киренском районах 47 приусадебных участков подтоплены. Дома не пострадали, но для безопасности жителей, подготовили два пункта временного размещения вместимостью 220 человек. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе МЧС России по региону.