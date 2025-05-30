Волгоградцам рассказали о новой схеме мошенничества через приложение такси

Как сообщает телеграм-канал УКБ МВД РФ, мошенники получают неправомерный доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставки. Аферисты сначала ищут потенциальную жертву, разместившую заказ. После этого они обманом получают код для авторизации, получая доступ к аккаунту пользователя.