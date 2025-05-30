В Миассе из-за замыкания вспыхнул частный дом

«Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось отстоять нижние этажи и ликвидировать открытое горение на площади 100 квадратах. В тушении участвовали 16 человек и 4 единицы техники. Пострадавших нет», — прокомментировали в ведомстве.