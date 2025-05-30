В Сызрани передано в суд дело о покушении на здоровье с применением ножа

В январе текущего года в полицию поступило сообщение о госпитализированном местном жителе с ножевым ранением, полученным в быту. Установлено, что травму нанесла жена пострадавшего.
На месте происшествия нашли нож со следами крови и вещи потерпевшего. Экспертиза показала, что здоровью мужчины причинён тяжёлый вред.
43-летняя подозреваемая признала вину, пояснив, что действовала в состоянии ссоры с мужем. Ей предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия).
Дело направлено в суд, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.
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