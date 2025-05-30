Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сызрани передано в суд дело о покушении на здоровье с применением ножа

В январе текущего года в полицию поступило сообщение о госпитализированном местном жителе с ножевым ранением, полученным в быту.

В январе текущего года в полицию поступило сообщение о госпитализированном местном жителе с ножевым ранением, полученным в быту. Установлено, что травму нанесла жена пострадавшего.

На месте происшествия нашли нож со следами крови и вещи потерпевшего. Экспертиза показала, что здоровью мужчины причинён тяжёлый вред.

43-летняя подозреваемая признала вину, пояснив, что действовала в состоянии ссоры с мужем. Ей предъявлено обвинение по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия).

Дело направлено в суд, подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Участвуйте в розыгрыше призов для наших подписчиков до 1 июня!