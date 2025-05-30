«Самая жесть — это когда вам говорят: не стоит беспокоиться»: жители Приморья испугались мощных взрывов

У бухты Десантная в Приморье прозвучали два взрыва. На место выехали оперативники, часть Шаморовской трассы была перекрыта. В соцсетях пользователи активно делятся своей реакцией на происходящие — многие не понимают, что происходит, некоторые обвиняют ВСУ, некоторые находят другие объяснения. Кто-то отшучивается от происходящего, а кто-то, напротив, сильно нервничает. О том, как местные отреагировали на сообщения о взрывах в Приморье — в материале URA.RU.