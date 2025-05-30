Порвавшему стенд со снимками ветеранов челябинцу грозит пятилетний срок

В Челябинске в суд передали уголовное дело молодого человека, который повредил «Стену памяти» в парке «Металлург» имени Тищенко.
19-летнего горожанина обвиняют в повреждении мемориального сооружения, которое увековечивает память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.
В начале апреля челябинец напился допьяна и, шатаясь, гулял по парку. Ему отчего-то пришло в голову отработать боксерские приемы на стенде с фотографиями.
— Обвиняемый, действуя умышленно, выражая явное неуважение к участникам Великой Отечественной войны, из хулиганских побуждений, нанес несколько ударов руками по макетам с фотографиями, — сообщили в региональном СУ Следственного комитета.
Полотно, на котором были напечатаны снимки, в результате разорвалось.
Хулигану теперь грозит штраф от 2 до 5 млн рублей, обязательные работы или даже лишение свободы на срок до 5 лет.