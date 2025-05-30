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В Самаре мошенник запугал жертву военной прокуратурой и тот отдал ему 4 млн руб

В Самаре мошенник представился сотрудником военной прокуратуры, позвонив мужчине.

В Самаре мошенник представился сотрудником военной прокуратуры, позвонив мужчине. Подробности рассказали в региональном ГУ МВД.

«Сотрудник» сказал мужчине, что деньги на его счете используются для финансирования ВС другой страны. Чтобы избежать суда, он предложил жертве перевести средства на «безопасный» счет.

Мужчина перепугался и тут же перевел злоумышленнику 4 600 000 рублей.

Спустя какое-то время он понял, что стал жертвой мошенника и подал заявление в правоохранительные органы. Заведено уголовное дело.

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