В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников

Как рассказали в ведомстве, 27 мая двое мужчин прибыли на Муринскую дорогу, рассчитывая убедить 67-летнюю женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой, их нужно «декларировать», чтобы спасти от киберпреступников.