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В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников

В Петербурге пенсионерка обхитрила мошенников, пытавшихся украсть миллион рублей.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Пенсионерка переиграла мошенников, которые пытались выманить у нее миллион рублей, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Как рассказали в ведомстве, 27 мая двое мужчин прибыли на Муринскую дорогу, рассчитывая убедить 67-летнюю женщину в том, что ее сбережения находятся под угрозой, их нужно «декларировать», чтобы спасти от киберпреступников.

«Потерпевшая проявила бдительность. Заподозрив неладное, она не поддалась панике и не стала выполнять указания неизвестных. Подыгрывая злоумышленникам, она связалась с территориальным отделом полиции и рассказала о попытке обмана», — говорится в сообщении.

В результате на встречу с подозреваемыми женщина пришла с муляжом миллиона. Сотрудники уголовного розыска следили за происходящим и задержали злоумышленников на месте передачи денег.

Против них возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Суд отправил обоих под стражу.