В Башкирии ужесточили продажу энергетических напитков

С 1 сентября 2025 года вступит в силу запрет на торговлю такой продукцией в образовательных учреждениях (школах и вузах), медицинских организациях, культурных заведениях (театрах), а также в спортивных комплексах. Для контроля за исполнением новых требований будет разработан специальный регламент, наделяющий правительство региона необходимыми полномочиями.