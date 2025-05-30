В Башкирии ужесточили продажу энергетических напитков

Курултай Башкирии одобрил проект, ограничивающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков, включая энергетические, на территории республики. Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания парламента.
С 1 сентября 2025 года вступит в силу запрет на торговлю такой продукцией в образовательных учреждениях (школах и вузах), медицинских организациях, культурных заведениях (театрах), а также в спортивных комплексах. Для контроля за исполнением новых требований будет разработан специальный регламент, наделяющий правительство региона необходимыми полномочиями.
Как пояснил спикер заксобрания Башкирии Константин Толкачев, подобные меры направлены на защиту здоровья населения, особенно молодежи. По его мнению, доступность энергетических напитков в социально значимых учреждениях создает ложное представление об их безвредности, что может способствовать формированию вредных привычек.
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