Лесные пожары стремительно распространяются по Бурятии

В Бурятии стремительно растет площадь лесных пожаров. Только за сутки площадь возгораний выросла с 104 тыс. до 114 тыс. гектаров, говорится в отчете республиканского агентства лесного хозяйства.
По состоянию на утро пятницы, 30 мая, в Бурятии зафиксированы 28 лесных пожаров. Они бушуют в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах.
Большинство пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем.
Однако причиной пяти пожаров стали сухие грозы, еще три возникли из-за возгорания торфа, один перекинулся в Бурятию из Забайкальского края.
Также стало известно, что в Забайкалье действуют более 50 лесных пожаров.