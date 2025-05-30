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Лесные пожары стремительно распространяются по Бурятии

В Бурятии стремительно растет площадь лесных пожаров.

В Бурятии стремительно растет площадь лесных пожаров. Только за сутки площадь возгораний выросла с 104 тыс. до 114 тыс. гектаров, говорится в отчете республиканского агентства лесного хозяйства.

По состоянию на утро пятницы, 30 мая, в Бурятии зафиксированы 28 лесных пожаров. Они бушуют в Баргузинском, Баунтовском, Еравнинском, Заиграевском, Кижингинском и Селенгинском районах.

Большинство пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем.

Однако причиной пяти пожаров стали сухие грозы, еще три возникли из-за возгорания торфа, один перекинулся в Бурятию из Забайкальского края.

Также стало известно, что в Забайкалье действуют более 50 лесных пожаров.