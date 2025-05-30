Shot: Две накрытых брезентом машины увезли с места взрыва во Владивостоке

Накануне взрыв прогремел в жилом дворе в Ставрополе. При детонации погибли двое человек, в том числе Гурциев — ветеран специальной военной операции и участник программы «Время Героев». Позже в Сети появилось видео с моментом взрыва. Представители краевого отделения Следственного комитета РФ вскоре сообщили, что правоохранители ведут работу на месте случившегося.