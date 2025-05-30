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Shot: Две накрытых брезентом машины увезли с места взрыва во Владивостоке

Во Владивостоке в районе бухты Десантная прогремели два взрыва — с места происшествия увезли два легковых автомобиля, накрытых брезентом. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщает Shot.

Во Владивостоке в районе бухты Десантная прогремели два взрыва — с места происшествия увезли два легковых автомобиля, накрытых брезентом. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщает Shot.

Территорию вокруг ЧП оцепили, движение между бухтами Шамора и Щитовая временно перекрыли. Отмечается, что машины с места вывезли грузовиками.

Все последствия взрывов на данный момент устранены. Пострадавших и разрушений нет, передает Telegram-канал.

О взрыве стало известно в пять утра 30 мая — по информации Антитеррористической комиссии Приморского края, представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке.

Накануне взрыв прогремел в жилом дворе в Ставрополе. При детонации погибли двое человек, в том числе Гурциев — ветеран специальной военной операции и участник программы «Время Героев». Позже в Сети появилось видео с моментом взрыва. Представители краевого отделения Следственного комитета РФ вскоре сообщили, что правоохранители ведут работу на месте случившегося.