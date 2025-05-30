В ДТП в Вороновском районе погиб годовалый ребенок

Вчера около 23.35 55-летний водитель автомобиля Mercedes в сцепке с полуприцепом двигался на 58-м километре автодороги Ивье — Трокели — Радунь. При выезде с закругления дороги он наехал на правую по ходу движения обочину, в результате чего потерял управление над автомобилем. В итоге транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Audi под управлением 34-летнего мужчины.
Водитель Audi, а также находившиеся в салоне 27-летняя пассажирка и двое несовершеннолетних детей были доставлены в больницу с повреждениями различной степени тяжести. Третий ребенок, 2024 года рождения, погиб на месте аварии. Водитель грузового автомобиля скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан милицией вблизи агрогородка Погородно. На момент задержания гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент выясняются все детали произошедшего. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Милиция в очередной раз предупреждает о недопустимости управления любым транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Никакая причина не сможет оправдать езду в нетрезвом виде.