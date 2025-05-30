В ДТП в Вороновском районе погиб годовалый ребенок

Вчера около 23.35 55-летний водитель автомобиля Mercedes в сцепке с полуприцепом двигался на 58-м километре автодороги Ивье — Трокели — Радунь. При выезде с закругления дороги он наехал на правую по ходу движения обочину, в результате чего потерял управление над автомобилем. В итоге транспортное средство оказалось на полосе встречного движения, где произошло лобовое столкновение с Audi под управлением 34-летнего мужчины.