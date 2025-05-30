ВСУ ударили по газонакопительной станции в Енакиево ДНР

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 30 мая российские силы ПВО успешно уничтожили 27 беспилотников, запущенных ВСУ, в воздушном пространстве РФ. По данным ведомства, над Белгородской областью было нейтрализовано 15 дронов, тогда как еще 12 аппаратов были сбиты над территорией Курской области.