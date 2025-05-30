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На юге Москвы в пруду обнаружен труп мужчины

Труп мужчины обнаружен в водоеме на юге Москвы в пятницу утром.

Труп мужчины обнаружен в водоеме на юге Москвы в пятницу утром.

Как стало известно «МК», тело утопленника нашли в пруду в районе 24-го километра МКАД около 8 часов утра. Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.