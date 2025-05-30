На юге Москвы в пруду обнаружен труп мужчины

Труп мужчины обнаружен в водоеме на юге Москвы в пятницу утром.
Как стало известно «МК», тело утопленника нашли в пруду в районе 24-го километра МКАД около 8 часов утра. Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Труп мужчины обнаружен в водоеме на юге Москвы в пятницу утром.
Труп мужчины обнаружен в водоеме на юге Москвы в пятницу утром.
Как стало известно «МК», тело утопленника нашли в пруду в районе 24-го километра МКАД около 8 часов утра. Личность погибшего и обстоятельства случившегося устанавливаются.