18-летний юноша из Пермского края утонул во время купания в Удмуртии

Погибшим оказался 18-летний молодой человек. В ведомстве призвали не купаться в состоянии алкогольного опьянения, а также в местах, которые не предназначены для этого. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце мая завершились поиски пропавшего мужчины, который ушёл на рыбалку и исчез. Спустя два месяца тело погибшего удалось обнаружить рядом с рекой.