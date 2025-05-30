18-летний юноша из Пермского края утонул во время купания в Удмуртии

Тело 18-летнего юноши из Пермского края, утонувшего во время купания, нашли в Удмуртии, сообщает местное МЧС.
Трагедия произошла неподалёку от посёлка Новый в Воткинском районе республики. Вечером 29 мая компания молодых людей из Прикамья приехала на отдых и остановилась возле обводненного канала рядом с карьером. В это же время один из юношей решил искупаться и отошёл от товарищей.
«В какой-то момент потеряли друга, ушедшего купаться. Его тело было найдено в воде», — рассказывает МЧС Удмуртии в своём телеграм-канале.
Погибшим оказался 18-летний молодой человек. В ведомстве призвали не купаться в состоянии алкогольного опьянения, а также в местах, которые не предназначены для этого. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в конце мая завершились поиски пропавшего мужчины, который ушёл на рыбалку и исчез. Спустя два месяца тело погибшего удалось обнаружить рядом с рекой.