В Самаре приставы поймали злостного алиментщика и он отдал дочке 400 тыс. рублей

Житель Самарской области, долго бегавший от алиментов своей 12-летней дочери, решил проблему лишь тогда, когда попал в рейд «Дорожный пристав».
Мужчина имел значительную задолженность — около 400 тысяч рублей. Чтобы стимулировать выплату, судебные приставы запретили ему управлять автомобилем марки LADA Granta и сообщили, что машина будет конфискована и продана.
Сначала должник перевел только часть суммы — 220 тысяч рублей, полагая, что этого хватит. Но оставшаяся задолженность в 190 тысяч продолжала висеть над ним.
Во время очередного рейда сотрудники ГИБДД задержали автомобиль мужчины. Приставы снова напомнили должнику, что, пока долг не погашен, машину заберут и реализуют.
Поняв, что другого выхода нет, гражданин оплатил всю оставшуюся сумму задолженности.
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