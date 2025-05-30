Следком накрыл легализовавшую 200 мигрантов группировку в российском городе

В Перми пресечена деятельность криминальной структуры, участники которой осуществили нелегальную легализацию не менее двухсот мигрантов на российской территории, по факту чего были инициированы уголовные производства. Об этом заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко в беседе с ТАСС.
Следователи первого отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК России по Пермскому краю возбудили и ведут расследование уголовных дел в отношении семнадцати лиц по признакам преступлений, квалифицируемых пунктами «а» и «в» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация нелегальной миграции организованной группой с использованием должностного положения»), частью 3 статьи 210 УК РФ («Создание преступного сообщества лицом, использующим свое служебное положение») и частью 2 статьи 210 УК РФ («Участие в преступном сообществе»). Умышленными действиями члены криминальной организации обеспечили условия для противозаконного пребывания на территории Российской Федерации не менее двухсот иностранных подданных.
В качестве фигурантов по делу проходят директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов Российского университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы, его подчиненные и работники коммерческой структуры. Следствие полагает, что в период с 2021 по 2024 год, под прикрытием оказания государственной услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства, они организовали устойчивое преступное сообщество.
Обвиняемые, трудоустроенные в коммерческой структуре, на территории Москвы, Пермского края, Тульской и Самарской областей занимались поиском агентов, которые занимались организацией экзамена для мигрантов. Агенты, в свою очередь, разыскивали иностранных граждан без гражданства, для которых осуществляли фальсификацию результатов экзаменационных испытаний. Поддельные результаты, вместе с денежными средствами и документацией, направлялись в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого оформляли и выдавали сертификаты об успешном прохождении тестирования.
На данный момент 15 фигурантам предъявлены обвинения в организации незаконной миграции. В отношении двух организаторов также выдвинуты обвинения по статье об организации преступного сообщества, и к ним применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных участников предполагаемого преступного сообщества избраны меры пресечения, не предусматривающие изоляцию от общества.
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