Следком накрыл легализовавшую 200 мигрантов группировку в российском городе

Обвиняемые, трудоустроенные в коммерческой структуре, на территории Москвы, Пермского края, Тульской и Самарской областей занимались поиском агентов, которые занимались организацией экзамена для мигрантов. Агенты, в свою очередь, разыскивали иностранных граждан без гражданства, для которых осуществляли фальсификацию результатов экзаменационных испытаний. Поддельные результаты, вместе с денежными средствами и документацией, направлялись в международный центр языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов, сотрудники которого оформляли и выдавали сертификаты об успешном прохождении тестирования.