МВД: в Беларуси с начала 2025 года на дорогах погибли 10 детей

МИНСК, 30 мая — Sputnik. С начала этого года на дорогах Беларуси погибли 10 детей, 142 получили травмы, сообщили в официальном Telegram-канале МВД республики.
В ведомстве отметили, что сегодня в стране проводится Единый день безопасности дорожного движения.
«Накануне летних каникул он проходит под девизом “У дороги нет каникул!” и посвящен предупреждению травматизма несовершеннолетних, проблеме обеспечения их безопасности на дороге и в транспорте», — говорится в сообщении.
Так, в рамках акции сотрудники ГАИ будут проводить профилактические работы среди детей и взрослых. Они напомнят о важности использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств, правилах пересечения проезжей части, безопасного передвижения на велосипедах и средствах персональной мобильности.
Вместе с тем, Госавтоинспекция призывает родителей постоянно обращать внимание на безопасности детей. Например, перед тем, как отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде или самокате, нужно убедиться, что он будет это делать в безопасном месте.
«Исключите доступ подростков к ключам от автомобилей, мотоциклов и мопедов. Регулярное напоминание о безопасном поведении на дороге малолетним и повзрослевшим детям поможет оградить вашу семью от беды», — напоминают в МВД.