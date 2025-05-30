МВД: в Беларуси с начала 2025 года на дорогах погибли 10 детей

Вместе с тем, Госавтоинспекция призывает родителей постоянно обращать внимание на безопасности детей. Например, перед тем, как отпускать ребенка самостоятельно кататься на велосипеде или самокате, нужно убедиться, что он будет это делать в безопасном месте.