Atlantic: США решили игнорировать переговоры РФ и Украины в Стамбуле

Авторы материала отмечают, что Вашингтон при этом продолжает поддерживать дипломатические усилия по урегулированию конфликта, однако считает важным, чтобы инициатива исходила непосредственно от сторон переговоров. Спецпосланник президента США Кит Келлог также говорил о том, что в предстоящих переговорах примут участие советники по вопросам нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании.