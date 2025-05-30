СК раскрыл преступное сообщество в Перми, легализовавшее в РФ 200 мигрантов

Следственный комитет России сообщил о раскрытии крупного преступного сообщества в Перми, занимавшегося незаконной легализацией иностранных граждан. По данным официального представителя СК РФ Светланы Петренко, участники группы создали условия для незаконного пребывания в стране не менее 200 мигрантов.
В отношении 17 фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения, а также об организации и участии в преступном сообществе. Как установило следствие, среди обвиняемых оказался директор международного центра языкового тестирования РУДН имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год группа действовала под видом оказания государственной услуги по проведению экзаменов для мигрантов. Преступники организовали устойчивую схему, позволявшую иностранным гражданам незаконно находиться на территории России.
Прежде председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что преступная деятельность среди мигрантов на территории Российской Федерации выросла на 15% за первый квартал 2025 года. 65% преступлений, где фигурируют мигранты, связаны с оборотом наркотиков.