СК раскрыл преступное сообщество в Перми, легализовавшее в РФ 200 мигрантов

В отношении 17 фигурантов возбуждены уголовные дела по статьям об организации незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения, а также об организации и участии в преступном сообществе. Как установило следствие, среди обвиняемых оказался директор международного центра языкового тестирования РУДН имени Патриса Лумумбы и подчиненные ему сотрудники.