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Подросток напал с ножом на сверстника и получил условный срок в Кызылординской области

В Кызылординской области подросток получил условный срок за нападение с ножом на сверстника и причинение ему тяжелого ранения в легкое, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Источник: Nur.kz

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении несовершеннолетнего подсудимого 2007 года рождения по п.7 и 11 ч.2 ст. 106 УК РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

«Подсудимый 3 февраля 2025 года примерно в 13:00, разозлившись на нецензурные слова, адресованные ему со стороны несовершеннолетнего потерпевшего, и испытывая унижение из-за того, что тот повалил его на землю, вышел из двора своего дома с ножом, с целью умышленного причинения тяжкого вреда здоровью нанес несовершеннолетнему тяжкое телесное повреждение в область левой грудной клетки», — установил суд.

Подростка признали виновным по п.11 ч.2 ст. 106 УК РК и приговорили к 6 годам лишения свободы. С применением статьи 63 УК РК, назначенное наказание было признано условным. В отношении несовершеннолетнего установлен пробационный контроль сроком на 1 год.