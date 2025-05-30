Подросток напал с ножом на сверстника и получил условный срок в Кызылординской области

«Подсудимый 3 февраля 2025 года примерно в 13:00, разозлившись на нецензурные слова, адресованные ему со стороны несовершеннолетнего потерпевшего, и испытывая унижение из-за того, что тот повалил его на землю, вышел из двора своего дома с ножом, с целью умышленного причинения тяжкого вреда здоровью нанес несовершеннолетнему тяжкое телесное повреждение в область левой грудной клетки», — установил суд.