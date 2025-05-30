Подросток напал с ножом на сверстника и получил условный срок в Кызылординской области

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело в отношении несовершеннолетнего подсудимого 2007 года рождения по п.7 и 11 ч.2 ст. 106 УК РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.
«Подсудимый 3 февраля 2025 года примерно в 13:00, разозлившись на нецензурные слова, адресованные ему со стороны несовершеннолетнего потерпевшего, и испытывая унижение из-за того, что тот повалил его на землю, вышел из двора своего дома с ножом, с целью умышленного причинения тяжкого вреда здоровью нанес несовершеннолетнему тяжкое телесное повреждение в область левой грудной клетки», — установил суд.
Подростка признали виновным по п.11 ч.2 ст. 106 УК РК и приговорили к 6 годам лишения свободы. С применением статьи 63 УК РК, назначенное наказание было признано условным. В отношении несовершеннолетнего установлен пробационный контроль сроком на 1 год.