Специалисты устранили последствия взрывов во Владивостоке

Оперативные службы Владивостока устранили последствия взрывов во Владивостоке. Об этом в пятницу, 30 мая, сообщили в антитеррористической комиссии Приморского края.
— Район инцидента был оцеплен, движение транспорта между бухтой Шамора и Щитовой частично было перекрыто. В настоящее время угроза нейтрализована. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента, — передает Telegram-канал комиссии.
Там добавили, что в результате взрывов повреждений и жертв нет.
О взрыве стало известно в пять утра 30 мая. При этом, по сообщениям СМИ, с места происшествия увезли два легковых автомобиля, накрытых брезентом. Машины с места вывезли грузовиками.
В ночь на 29 мая во дворе дома на улице Чехова в Ставрополе при взрыве погиб заммэра города, ветеран СВО Заур Гурциев. «Вечерняя Москва» узнала подробности убийства заммэра.