В российском регионе обнаружили иностранца, который 15 лет не вставал на воинский учет

В Белогорске (Амурская область) военные следователи задержали иностранного гражданина, который 16 лет уклонялся от постановки на воинский учет, несмотря на получение российского паспорта, сообщает телеграм-канал «Amur Mash».
Мужчина, ставший гражданином РФ еще в 2009 году, так и не явился в военкомат, объясняя это нехваткой времени и наличием военного билета у себя на родине.
Во время рейда по торговым точкам сотрудники обнаружили нарушителя и выяснили, что он никогда не вставал на учёт. Законодательство РФ обязывает всех граждан мужского пола регистрироваться в военкомате, независимо от наличия аналогичных документов в другой стране. Теперь мужчине грозит административная ответственность — штраф до 30 тысяч рублей.
Власти напоминают: получение паспорта РФ накладывает обязательства, в том числе и воинские.
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