В российском регионе обнаружили иностранца, который 15 лет не вставал на воинский учет

В Белогорске (Амурская область) военные следователи задержали иностранного гражданина, который 16 лет уклонялся от постановки на воинский учет, несмотря на получение российского паспорта, сообщает телеграм-канал Мужчина, ставший гражданином РФ еще в 2009 году, так и не явился в военкомат, объясняя это нехваткой времени и наличием военного билета у себя на родине.