Пропавший на Кармановской ГРЭС 14-летний школьник из Башкирии найден мертвым

По словам очевидцев, подросток не вынырнул. Сельчане сразу же вызвали спасателей и рассказали им об увиденном. Несколько часов его тело искали водолазы и, как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, спасатели вытащили труп со дна сегодня, 30 мая.