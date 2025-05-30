Пропавший на Кармановской ГРЭС 14-летний школьник из Башкирии найден мертвым

В селе Энергетик в Нефтекамске прекратили поиски 14-летнего подростка. Напомним, мальчик 29 мая нырнул с пирса в водоотводный канал Кармановской ГРЭС и исчез.
По словам очевидцев, подросток не вынырнул. Сельчане сразу же вызвали спасателей и рассказали им об увиденном. Несколько часов его тело искали водолазы и, как сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии, спасатели вытащили труп со дна сегодня, 30 мая.
По факту гибели подростка начата проверка.
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