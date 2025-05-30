Ричмонд
+20°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При пожаре погибли женщины и дети

В Новодвинске (Архангельская область) при пожаре погибли два ребенка и две женщины, сообщают Новости Архангельска.

В Новодвинске (Архангельская область) при пожаре погибли два ребенка и две женщины, сообщают Новости Архангельска.

Все произошло на втором этаже на улице Димитрова, 4. Пожарные прибыли «через две минуты».

Причины возгорания, унесшего жизни людей, устанавливаются. Следком завел уголовное дело.

Обеим погибшим женщинам, по данным агентства ГПС и ГЗ, было 45 лет. По информации СК, погибшей девочке 2 года, мальчику — 10 месяцев. Уточняется, что это дети одной из женщин.

18-летняя дочь женщины госпитализирована. Пять человек эвакуировали.