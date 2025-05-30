При пожаре погибли женщины и дети

В Новодвинске (Архангельская область) при пожаре погибли два ребенка и две женщины, сообщают Новости Архангельска.
Все произошло на втором этаже на улице Димитрова, 4. Пожарные прибыли «через две минуты».
Причины возгорания, унесшего жизни людей, устанавливаются. Следком завел уголовное дело.
Обеим погибшим женщинам, по данным агентства ГПС и ГЗ, было 45 лет. По информации СК, погибшей девочке 2 года, мальчику — 10 месяцев. Уточняется, что это дети одной из женщин.
18-летняя дочь женщины госпитализирована. Пять человек эвакуировали.