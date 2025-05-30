Дочь изнасилованной десятками французов женщины обвинила онлайн-порнографию

Автор книги с большим сочувствием и восхищением отзывалась о своей матери, но объяснила, что в настоящее время они не общаются. В своей книге она написала, что они достигли «точки невозврата» в своих отношениях после того, как ее мать не поверила Дариан, когда та заявила, что отец изнасиловал ее.