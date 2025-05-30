Дочь изнасилованной десятками французов женщины обвинила онлайн-порнографию

Дочь француженки Жизель Пелико говорит, что, по ее мнению, порнография в Интернете сыграла свою роль в деле об изнасиловании женщины десятками мужчин по приглашению ее собственного мужа. Каролин Дариан рассказала, что порнографические сайты являются «частью системы» женоненавистничества и насилия.
По словам ее дочери, «невозможно», чтобы Жизель Пелико была изнасилована более 200 раз, если бы не существование порнографических сайтов.
Выступая в четверг, Каролин Дариан сказала, что существует «так много социальных проблем, таких как онлайн-порно», которые могут привести к случаям жестокого обращения.
Как напоминает The Guardian, Жизель Пелико пережила почти десять лет изнасилований со стороны десятков мужчин, включая ее тогдашнего мужа Доминика Пелико, отца Дариан, который накачивал свою жену препаратами и способствовал жестокому обращению с несчастной женщиной. Пелико получила международную известность в прошлом году, отказавшись от своего права на анонимность в ходе судебного процесса над своим бывшим мужем и другими обвиняемыми. Французский мерзавец был приговорен к 20 годам тюремного заключения.
Дариан была на фестивале в поддержку своей книги «Я никогда больше не буду называть его папой». На вопрос одного из зрителей-мужчин о том, как мужчины могут «сделать шаг вперед» и помочь разорвать порочный круг насилия, она ответила, что «между парнями должен быть разговор» о порнографии, потому что это «часть системы» женоненавистничества и насилия.
Актриса и активистка Джамила Джамиль, которая председательствовала на мероприятии, сказала, что «даже в моей жизни так много мужчин, которые не знают всех фактов этого дела так, как это делают женщины».
«Что нам “отчаянно нужно”, чтобы мужчины “проверяли своих подруг” и бросали вызов их женоненавистническим комментариям и поведению», — сказала она.
Дариан — это псевдоним, образованный от имен ее братьев Флориана и Давида, потому что Каролин хотела почтить тот факт, что они были так вовлечены в процесс рассказа ее истории, поясняет The Guardian.
Автор книги с большим сочувствием и восхищением отзывалась о своей матери, но объяснила, что в настоящее время они не общаются. В своей книге она написала, что они достигли «точки невозврата» в своих отношениях после того, как ее мать не поверила Дариан, когда та заявила, что отец изнасиловал ее.
Дариан рассказала аудитории, что, по ее мнению, нежелание матери поддерживать ее было «способом защитить себя».
По ее словам, «довольно трудно» смириться с тем, что твой ребенок подвергся жестокому обращению. «Я думаю, что моя мама не в состоянии распознать это, потому что иначе, я думаю, она умрет».
Действия Доминика Пелико «действительно повлияли на всю семью, и у каждого члена ее семьи была своя позиция», — добавила она. «Но я просто должна быть благодарна за то, что сделала Жизель Пелико».
По словам Дариан, ей было особенно тяжело рассказать сыну, которому в то время было шесть лет, о действиях своего отца. Она чувствовала ответственность за то, чтобы рассказать ему правду, но «это было шоком», поскольку раньше у него были хорошие отношения с дедушкой и «он очень любил его».
После того, как ее сын узнал об этой новости, он почти четыре года наблюдался у психиатра, и Дариан сказала, что она «пыталась рассказать ему о том, что такое согласие».
По ее словам, воспитание молодого человека в позитивном ключе было «вопросом открытого диалога» и «вопросом образования».