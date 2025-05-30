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В Нефтекамске нашли тело подростка, утонувшего накануне

В Нефтекамске нашли тело подростка, утонувшего накануне.

Источник: МЧС по РБ

В Нефтекамске водолазы достали со дна водоотводного канала погибшего подростка, который утонул накануне, сообщили в республиканском МЧС.

Несчастный случай произошел 29 мая на водоотводном канале Кармановской ГРЭС возле посёлка Энергетик. Мальчик купался вместе с другими детьми.

Как сообщало агентство, в текущем мае это уже третий случай, когда утонули дети, оставленные без присмотра взрослых. Ранее такие ЧП произошли в Стерлитамаке и Куюргазинском районе. Спасатели напоминают, что, несмотря на жару, вода ещё холодная, купаться пока рано и очень опасно.