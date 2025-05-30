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Иномарка Geely влетела в столб в Самарской области утром 30 мая

Это случилось в Исаклинском районе губернии. Потребовалась госпитализация.

Это случилось в Исаклинском районе губернии. Потребовалась госпитализация. Подробностями поделились представители регионального Центра по делам ГО, ПБ и ЧС.

Сведения о ДТП появились 30 мая в 7:15. В селе Большое Микушкино на улице Советской красная иномарка Geely Atlas влетела в столб. Медпомощь потребовалась владельцу легковушки. Его отвезли в Центральную районную больницу.

На месте дорожного происшествия работали специалисты 118-й пожарно-спасательной части. Они отключили аккумулятор машины. Правоохранители организовали проверку по факту утренней аварии.

А до этого в Самарской области около поселка Братский горела другая легковушка. Там никто не пострадал.

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