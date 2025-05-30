Рой пчел облепил автомобиль в российском городе

Стоит отметить, что это уже второй аналогичный эпизод за последние 24 часа. Днем ранее рой пчел атаковал автомашину, размещенную на улице Очаковской. Избавить автомобиль от насекомых удалось лишь с помощью пожарных, которые смыли пчел струей воды под большим напором.