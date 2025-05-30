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Рой пчел облепил автомобиль в российском городе

Во Владивостоке на улице Пушкинской стая пчел напала на транспортное средство.

Во Владивостоке на улице Пушкинской стая пчел напала на транспортное средство. Видеозапись с машиной, облепленной насекомыми, была опубликована в Интернете.

В комментариях горожане выдвинули предположение, что владелец автомобиля обладает исключительными человеческими качествами, вспомнив поверье о том, что пчелы стремятся в места с положительной энергетикой.

Стоит отметить, что это уже второй аналогичный эпизод за последние 24 часа. Днем ранее рой пчел атаковал автомашину, размещенную на улице Очаковской. Избавить автомобиль от насекомых удалось лишь с помощью пожарных, которые смыли пчел струей воды под большим напором.

На обоих видеороликах можно наблюдать, что насекомые покрыли автомобиль густым слоем в районе его задней части.

По мнению ученых, таким образом насекомые заняты поисками нового пристанища и просто следуют за своей королевой.

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