Рой пчел облепил автомобиль в российском городе

Во Владивостоке на улице Пушкинской стая пчел напала на транспортное средство. Видеозапись с машиной, облепленной насекомыми, была опубликована в Интернете.
В комментариях горожане выдвинули предположение, что владелец автомобиля обладает исключительными человеческими качествами, вспомнив поверье о том, что пчелы стремятся в места с положительной энергетикой.
Стоит отметить, что это уже второй аналогичный эпизод за последние 24 часа. Днем ранее рой пчел атаковал автомашину, размещенную на улице Очаковской. Избавить автомобиль от насекомых удалось лишь с помощью пожарных, которые смыли пчел струей воды под большим напором.
На обоих видеороликах можно наблюдать, что насекомые покрыли автомобиль густым слоем в районе его задней части.
По мнению ученых, таким образом насекомые заняты поисками нового пристанища и просто следуют за своей королевой.
Читайте также: Огромный крокодил съел прыгнувшего в реку 13-летнего мальчика.