В Новосибирске массово гибнут голуби: орнитолог назвал главную причину

Жители Новосибирска отмечают необычайно большое количество городских голубей, которые стаями кружат во дворах и массово гибнут под колесами машин. Как объяснил известный орнитолог Алексей Яновский в интервью VN.ru, «в мае из гнёзд на чердаках и под карнизами домов вылетает новое поколение голубей — молодые, неопытные птицы с тусклым оперением, которые часто выглядят больными и массово гибнут при поисках корма».
Ученый отметил, что каждая пара голубей за сезон может произвести несколько выводков по два птенца, которых кормят специальным «птичьим молоком».
Яновский назвал несколько причин увеличения популяции: наличие теплых чердаков в домах, позволяющих птицам переживать зимы, а также привычка горожан подкармливать пернатых, несмотря на предупреждающие таблички. Орнитолог предупредил, что голуби могут быть переносчиками опасных заболеваний (орнитоз, сальмонеллёз, токсоплазмоз), их помёт вызывает аллергии и портит имущество, а сами птицы вытесняют другие виды из городской экосистемы. Ситуация требует разумного регулирования численности голубей без вреда для городской среды.