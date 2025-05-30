В Новосибирске массово гибнут голуби: орнитолог назвал главную причину

Яновский назвал несколько причин увеличения популяции: наличие теплых чердаков в домах, позволяющих птицам переживать зимы, а также привычка горожан подкармливать пернатых, несмотря на предупреждающие таблички. Орнитолог предупредил, что голуби могут быть переносчиками опасных заболеваний (орнитоз, сальмонеллёз, токсоплазмоз), их помёт вызывает аллергии и портит имущество, а сами птицы вытесняют другие виды из городской экосистемы. Ситуация требует разумного регулирования численности голубей без вреда для городской среды.